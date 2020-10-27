2020/10/27 | 13:37 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 | 01:32 مساءً | عدد القراءات : 7

إيران تعزز تدابيرها العسكرية على الحدود مع إقليم قره باغ

قررت إيران تعزيز تدابيرها العسكرية على الحدود المحاذية لإقليم قره باغ، الذي يشهد نزاعا مسلحا خطيرا منذ أسابيع بين أرمينيا وأذربيجان، بعدما وصلت بعض قذائفه إلى الأراضي الإيرانية.

جاء القرار الإيراني عبر إصدار قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي الأوامر بتكثيف الاستعدادات الدفاعية للجيش على مشارف الحدود مع هذه المنطقة الساخنة.

وأوضح موسوي أن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الضرورة في المستقبل، موضحا أن ضمان أمن سكان المناطق الحدودية الإيرانية هام بالنسبة لطهران.

قبل يومين، كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن نشر قوات ومعدات عسكرية على الحدود مع قره باغ، تحسبا لأي امتداد لتداعيات المعارك الجارية بالإقليم المتنازع عليه إلى الأراضي الإيرانية الحدودية.

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