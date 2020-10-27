ناجي ايزيدي يتبرع بــ 3 آلاف كمامة لقرى ومجمعات شنكال

2020/10/27 | 13:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم بهدف المساهمة في التصدي لموجة انتشار فيروس كورونا في قضاء شنكال، شمال غرب نينوى تبرع الناجي الايزيدي “منير لقمان” بــ 3 آلاف كمامة لاهالي المنطقة.وفي حديثه لــ “ايزيدي 24” قال “منير لقمان”، “يمر اهالينا في قضاء شنكال بظروف قاسية وعصيبة، في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا في المنطقة، لذلك انا …

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