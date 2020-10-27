خبير نفطي لـ«الاقتصاد نيوز»: بتروناس الماليزية تخلق الاعذار للانسحاب من حقل الغراف

2020/10/27 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن الخبير النفطي، حسين ربيعة، أن شركة بتروناس الماليزية تخلق الاعذار من اجل الانسحاب من حقل الغراف في ذي قار.

وكانت شركة بتروناس أعلنت رغبتها الانسحاب من العراق بعد هبوط أسعار النفط، وتناقلت وسائل اعلام محلية ان الشركة تخضع لابتزاز من قبل بعض العشائر في حقل الغراف.





وقال ربيعة في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"،"تحاول بتروناس الماليزية إيجاد أي مبرر لمغادرة العراق والسبب يعود إلى الاحتياطات النفطية التي وجدوها في حقل الغراف قليلة جدا مقارنة بتوقعاتهم".





وأضاف ان الشركات النفطية العراقية يمكنها القيام بمهام شركة بتروناس الماليزية، موضحا ان اخبار تعرض شركة بتروناس قد لا يكون صحيحا فمازال السكان متواجدين حول الحقل لماذا لا يذكروا هذا الشيء قبل سنة او سنتين.





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