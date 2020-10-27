2020/10/27 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف العراق الوبائي: 3488 حالة شفاء مقابل 4510 اصابة و 53 وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة

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