السيد كمال الحيدري ينفي فرض “حصر اجباري” عليه في طهران

2020/10/27 | 13:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نفى مكتب السيد كمال الحيدري، الثلاثاء، فرض “حصر اجباري” عليه في العاصمة الإيرانية طهران، مؤكدا أنه عاد إلى مدينة قم بعد انقضاء فترة النقاهة.وذكر بيان للمكتب اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “مع انقضاء فترة النقاهة الطبية في طهران، عاد سماحة المرجع الديني السيد كمال الحيدري صباح اليوم، الى منزله في مدينة قم المقدسة بتمام الصحة والعافية ومع شكره وتقديره المتواصل لكل الاعزة الذين استفسروا عن صحته ورفعوا ايديهم بالدعاء”.وأضاف البيان، أن “كل ما اشيع مؤخرا وتم تداوله على الالسن وفي صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من اقامة سماحته في الحصر الجبري بطهران لا اساس له من الصحة بتاتا”.



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