بعد تساهل نسبي.. اصابات كورونا في العراق تعاود ناشطها السابق وتتجاوز حالات الشفاء

2020/10/27 | 13:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

عاودت اصابات كورونا في العراق، تسجيل ارقامًا تفوق الـ4 الاف اصابة، بعد غياب لفترة دامت نحو اسبوعين.

واظهر الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء، تسجيل 4510 اصابة مقابل 3488 حالة شفاء.

وسجل الموقف الوبائي 53 حالة وفاة جديدة بكورونا.

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