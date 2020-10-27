الصحة تسجل 4510 إصابات بفيروس كورونا وشفاء 3488 حالة

2020/10/27 | 14:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

اعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد الاصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،اليوم الثلاثاء، ان "عدد الاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 4510 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 3488 حالة".

واضاف البيان، ان "الوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 53 حالة".

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