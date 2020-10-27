وزير العمل: 24 ألف شخص يتقاضون رواتب مزدوجة من مختلف دوائر الدولة

2020/10/27 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، عن وجود نحو أربعة وعشرين ألف شخص يتقاضون رواتب مزدوجة من مختلف دوائر الدولة، مشيرا إلى استرجاع مبلغ ثمانية مليارات دينار حتى الآن.

الركابي أكد في بيان أن أعمال البحث والتحري في الوزارة أسفرت عن التوصل إلى نحو أربعة وعشرين ألفا ممن يتقاضون رواتب مزدوجة سواء من الموظفين أو المتقاعدين في العديد من دوائر ومؤسسات الدولة، ويتقاضون في الوقت نفسه إعانات الحماية الاجتماعية أو راتب المعين المتفرغ، داعيا جميع الوزارات والدوائر الحكومية الى التعاون مع الوزارة من أجل إتمام تقاطع البيانات للكشف عن مزدوجي الرواتب.

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