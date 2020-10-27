2020/10/27 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي، الى توفير الحماية الكافية للمتظاهرين السلميين، ومحاسبة المندسين المأجورين الذين يحاولون صرف مسيرة التظاهرات عن نهجها السلمي الذي عرفت به.

واكد علاوي في بيان، ان المتظاهرين السلميين أعلنوا التزامهم التام بالسلمية شعاراً ونهجاً، وهو ما يؤكد ضرورة المحاسبة القانونية لقتلة المتظاهرين، ومن يوفر الحماية لأولئك القتلة، ومحاكمتهم محاكمة علنية وتقديمهم للعدالة.

وثمن علاوي الانضباط العالي الذي أبداه معظم عناصر القوات الأمنية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة استئصال العناصر المندسة والمأجورة التي تريد تشويه صورة العراق والمتظاهرين السلميين وحرف التظاهرات السلمية عن مسارها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: يجب محاسبة قتلة المتظاهرين والمندسين الذين يحاولون صرف مسيرة التظاهرات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: يجب محاسبة قتلة المتظاهرين والمندسين الذين يحاولون صرف مسيرة التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).