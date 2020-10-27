2020/10/27 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة عسكرية في قطاع غزة ثلاثة نشطاء سلام فلسطينيين بتهمة "إضعاف الروح الثورية"، أمس الاثنين، لإجراء مكالمة فيديو مع إسرائيليين في أبريل الماضي، لكنها أفرجت عن اثنين منهم بعد 6 أشهر في السجن.

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