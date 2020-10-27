الدليمي: الأنبار مقبلة على صراع سني شديد

2020/10/27 | 14:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اكد عضو مجلس الانبار ( المنحل) فرحان محمد الدليمي ، الثلاثاء، ان تكتل السياسي خميس الخنجر يسعى لجمع الاصوات السينية لعزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبة، مشيرا إلى أن المحافظة مقبلة على صراع سني شديد.وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التكتل السياسي الذي يقوده رجل الاعمال الشيخ خميس الخنجر يسعى لكسب الاصوات والعمل على ازاحة محمد الحلبوسي من منصبه للسيطرة على الساحة السياسية خاصة وان كتلة التقدم التي يتزعمها الحلبوسي تمتلك كافة المؤهلات للفوز بالانتخابات المقبلة خاصة في محافظة الانبار “.واضاف ان” كتلة الخنجر ليس لها قاعدة جماهيرية في المحافظات المحررة وهنالك مواقف ضد اعضاء الكتلة لا تؤهلهم لكسب التأييد وبالتالي فانهم يسعون الى عزل الحلبوسي من منصبه للتأثير على الشارع السني وكسب التأييد”.وأشار الدليمي إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد صراع الاقوياء بين الكتل السنية فيما ينفرد حزب التقدم الذي يتزعمه الحلبوسي بالعمل على اكتساح الساحة الأنبارية بعد افتتاح العديد من المقرات لحزب التقدم في معظم مدن المحافظة ، موضحا ان”الصراع سوف يشتهد كلما قربت الانتخابات “.



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