قفزة كبيرة للإصابات بفيروس ’كورونا’ في العراق

2020/10/27 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 4510 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الأول 2020)، إن "كوادرنا الصحية في عموم محافظات العراق سجلت 4510 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3488 مصاباً إلى الشفاء، قابلها وفاة 53 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية".

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