نظرية الكون التعاقبي أو الدوري 5-8 - جواد بشارة

2020/10/27 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة نظرية الكون التعاقبي 5الجاذبية النيوتنية والثقالة الآينشتاينية والنسبية الخاصة: Gravitation et relativité restreinteسرعان ما واجه أينشتاين مشكلة التوفيق بين نظرية نيوتن للجاذبية ونظريته النسبية الخاصة.أظهر العالم الفرنسي لابلاس Laplace أن تأثير الجاذبية يجب أن ينتشر على الأقل عدة ملايين مرة أسرع من الضوء لمطابقة مدارات الكواكب المرصودة في النظام الشمسي.بالإضافة إلى ذلك، تتع ......





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