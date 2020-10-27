تتجذّرتنظيمات الآسلام اللاسلام السياسى فى الهند .. مهمة مستحيلة - رياض حسن محرم

2020/10/27 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_حسن_محرم بالرغم من انتشار المنطمات الجهادية فى دول محاورة للهند كباكستان وبنجلاديش وأفغانستان، الاّ أنها لم تنجح حتى الآن فى غرس وجودها الدائم فى تلك الدولة الكبيرة، التى قدر العدد الحالي لسكانها 1.35 مليار نسمة ., وعدد سكان المناطق ذوي الأغلبية الإسلامية في الهند الى ما يقارب 200 مليون مسلم ومسلمة، وبالرغم من أن عدد الديانات المختلفة بالهند يتجاوز ال 900 ديانة "معظمها غير معروف"، اشهرها الديانة الهندوسية ......





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