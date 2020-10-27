ماذا يريد رجب طيب أردوغان؟؟؟!!!... - غسان صابور

2020/10/27 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور مـاذا يـريـد رجـب طيب أردوغان؟؟؟!!!...العالم كله اليوم..



وخاصة بالعالم الإسلامي..



يتحدث عن رجب طيب أردوغان..



وخاصة رجب طيب أردوغان..



لأنه يريد أن يتحدث العالم عنه..



لأنه بحاجة بسيكولوجية عنيفة..



مستمرة..



أن يتحدث العالم عنه..



وخاصة ..



منذ ما أصبح رئيسا لبلدية استنبول..



وبعدها شارك بخلق حزب العدالة والتنمية الليبرالي الإسلامي..



القريب جدا من جماعة الأخوان المسلمين...



حتى وصل حزبه للسلطة..



حيث ......





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