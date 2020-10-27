كلمة مهمة للملك سلمان.. نص الكلمة كاملًا

2020/10/27 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، تسلم وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال (B20).



وقد ألقى المهندس الفالح، كلمة خادم الحرمين الشريفين فيما يلي نصها : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلمة مهمة للملك سلمان..



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