النقل تدعو 5 شركات عالمية لاختيار الشركة الاستشارية لمشروع القطار المعلق

2020/10/27 | 14:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت وزارة النقل، الثلاثاء، 5 شركات عالمية متخصصة لاختيار الشركة الاستشارية لمشروع القطار المعلق.

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