الصحة تسجل قفزة كبيرة بإصابات كورونا

2020/10/27 | 14:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت وزارة الصحة والبيئة، قفزة كبيرة في عدد إصابات فيروس كورونا في الموقف الوبائي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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