2020/10/27 | 14:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تشهد قائمة منتخب العراق للمعسكر المقبل في فترة التوقف الدولي الشهر القادم، عن غياب 4 من النجوم المحترفين.



وعلمت وكالة الصحافة المستقلة من مصدر خاص أن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي، لن يستدعي الرباعي المحترف أحمد ياسين (هاكن السويدي) وجيلوان حمد (جوريكا الكرواتي) وجاستن ميرام (ريال سولت ليك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خاص | 4 نجوم يغيبون عن قائمة منتخب العراق وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص | 4 نجوم يغيبون عن قائمة منتخب العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص | 4 نجوم يغيبون عن قائمة منتخب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).