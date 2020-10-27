الانبار تعلن عودة اكبر وجبة نازحة الى مناطق سكناها المحررة منذ فرض اجراءات كورونا

2020/10/27 | 14:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ،الثلاثاء، عن عودة اكبر وجبة من الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة منذ فرض اجراءات كورونا .وقال ابو ريشة في تصريح لـ /المعلومة/ ان” مخيمات النزوح في الانبار شهدت عودة اكبر وجبة نازحة منذ فرض اجراءات كورونا تمثلت بعودة 29 اسرة نازحة تضم نحو 128 نازح ونازحة بينهم اطفال ونساء وكبار السن الى مناطق سكناهم المحررة في مناطق مختلفة من مدن المحافظة “.واضاف ان” حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية باشرت بملف عودة الاسر النازحة بعد توقفها لاكثر من 6 اشهر نتيجة اجراءات كورونا ومن المؤمل موافقة قيادة عمليات الجزيرة خلال الايام القليلة المقبلة على اعادة العشرات من الاسر النازحة الى مناطقها المحررة ضمن خطة انها ملفات النزوح بشكل كامل “.مبينا ان” الجهات المسؤولة على مخيمي قضاءي العامرية والحبانية ارسلت قوائم تضم العشرات من الاسر النازحة الى الجهات الامنية لتدقيق ملفاتهم الامنية تمهيدا لعودتهم الى مناطقهم المحررة “.



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