2020/10/27 | 14:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … دعت الحكومة الفرنسية مواطنيها الذين يقيمون بعدة دول حول العالم ذات الغالبية المسلمة بتوخي الحذر و أخذ الاحتياطات الامنية وسط تصاعد موجة الغضب بسبب نشر رسوم مسيئة للنبي محمد في احدى المدارس الفرنسية.



وقالت الحكومة الفرنسية لمواطنيها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية بأخذ كافة الاحتياطات الامنية اللازمة في كل من إندونيسيا وبنغلاديش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تحذر مواطنيها من ردود فعل المسلمين على الرسوم المسيئة وكالة الصحافة المستقلة.

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