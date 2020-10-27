مكتب الحيدري ينفي وضعه قيد الإقامة الجبرية في طهران

2020/10/27 | 14:30 - المصدر: NRT عربية

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المرجع كمال الحيدري

فوتو: أرشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نفى مكتب المرجع الديني، كمال الحيدري، الثلاثاء، الأنباء التي تم تداولها بشأن فرض الإقامة الجبرية عليه في طهران.

وذكر المكتب في بيان اليوم، 27 تشرين الأول 2020، انه "مع انقضاء فترة النقاهة الطبية في طهران، عاد المرجع الديني كمال الحيدري، صباح اليوم الثلاثاء، الى منزله في مدينة قم بتمام الصحة والعافية ومع شكره وتقديره المتواصل لكل الذين استفسروا عن صحته ورفعوا ايديهم بالدعاء".

وأشار إلى ان " كل ما اشيع مؤخرا وتم تداوله على الالسن وفي صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من اقامة الحيدري، في الحصر الجبري بطهران لا أساس له من الصحة بتاتا".

وكان مكتب المرجع الديني العراقي، كمال الحيدري، أكد في وقت سابق، تدهور صحته مما أوجب دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية.

جدير بالذكر ان المرجع الديني كمال الحيدري، هو مرجع شيعي معاصر يقيم بمدينة قم في إيران، وهو من أعلام حركة إصلاح التراث الإسلامي اشتهر بمناظراته العقائدية مع المذاهب والفرق الأخرى عبر برامجه التلفزيونية كبرنامجي "مطارحات في العقيدة" و"الأطروحة المهدوية".

ر.إ

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