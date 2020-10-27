(هواجس) عمل إذاعي جديد لاحسان دعدوش

2020/10/27 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- فاطمة رحمة

تستعد مديرية الإنتاج الدرامي في شبكة الإعلام العراقي لتسجيل المسلسل الإذاعي (هواجس) تأليف طلال هادي وبطولة د.



إحسان دعدوش وإخراج د.



علي حنون في ثلاثين حلقة من نوع (سيت كوم ـ حلقات منفصلة) مطلع تشرين الثاني المقبل في استديوهات الدراما التابعة للشبكة.

وقال مدير الدراما المخرج وديع نادر: إن "هذا العمل يسلط الضوء على المظاهر السلبية في المجتمع ،وكيفية معالجتها بطرق صحيحة ومقنعة ،وربما تكون جذرية وبعضها يكون تراجيدياً ، وتختلف الحلقات بطبيعة الموضوع المطروح للمستمع وتتنقل الأدوار بين الفنانين المشاركين في العمل ،وبحسب الشخصيات المثبتة في السيناريو".

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