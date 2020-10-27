فيسبوك يوفر ألعابا مجانية للمستخدمين دون الحاجة لتحميلها

2020/10/27 | 14:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فيسبوك أن عددا من ألعاب الفيديو المجانية أصبح من الممكن الوصول إليها الآن دون الحاجة لتحميلها من منصتها، لتحذو بذلك حذو شبكات رقمية أميركية أخرى.

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