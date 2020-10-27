2020/10/27 | 14:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بنحو 49 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري بفعل تداعيات فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع للنصف عالمياً بفعل تداعيات الوباء) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع للنصف عالمياً بفعل تداعيات الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).