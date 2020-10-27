2020/10/27 | 14:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … علقت رغد صدام حسين اليوم الثلاثاء عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر على خبر لقاءها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



حيث نشرت رغد صدام حسين عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أحداثا كبيرة ومؤلمة، يخرج علينا البعض في قنواتهم الرخيصة لنفث سمومهم بأسلوب يظنون أنه سينطلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغد صدام حسين تعلق خبر لقاءها بمحمد بن سلمان وكالة الصحافة المستقلة.

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