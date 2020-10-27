2020/10/27 | 14:39 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 | 02:20 مساءً | عدد القراءات : 29

زيدان والسفير الامريكي يبحثان انجاز التحقيق في قضايا المتهمين من العراق وامريكا

بغداد/..استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه اليوم الثلاثاء سفير الولايات المتحدة الامريكية ماثيو تولر .

وذكر بيان لاعلام القضاء, ان زيدان بحث مع السفير الامريكي أطر التعاون بين القضاء العراقي وجهات التحقيق الامريكية في انجاز التحقيق في القضايا التي اطرافها اشخاص متهمون من العراق وامريكا ".انتهى4

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