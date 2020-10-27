مفاجأة للموظفين.. مصرف يطلق قرض شراء عقار يصل إلى 150 مليون دينار

2020/10/27 | 14:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الثلاثاء، عن اطلاق خدمة شراء العقار للموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا وبواقع 150 مليون دينار.

وقال المصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انه “تم اطلاق خدمة شراء العقار للموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا بواقع 150 مليون دينار”، مبينة ان “ضوابط خدمة شراء العقار للموطنة رواتبهم لدى المصرف تتضمن يكون الحد الاعلى لمبلغ التمويل150 مليون دينار،وان الحد الاعلى لمدة السداد٢٠ سنة “.

واضاف المصرف ،ان ” مقدار الربح ٣% سنويا، ولا يجوز منح التمويل لحالات البيع بين الزوج و الزوجة .

واشار المصرف الى ،انه “لايتطلب تقديم كفيل اذا كان مبلغ التمويل اقل من (٤٠) اربعون مليون دينار اما في حالة زيادة المبلغ عن ذلك ولغاية (٧٥) يتطلب تقديم كفيل واحد ويطالب بتقديم كفيلين في حالة زيادة المبلغ عن (٧٥) و لغاية (١٥٠) ” .

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