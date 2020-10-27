2020/10/27 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- إنتشرت دعاوى مقاطعة المنتجات الفرنسية المختلفة، على خلفية حملة إلا رسول الله، وذلك ردا على التجاوزات المسيئة التي تمت في حق الدين الإسلامي، ليكون ذلك هو الرد العنيف والقوي من خلال النيل من اقتصاد الدولة الفرنسية التي صدر من خلالها التجاوز.



ويتساءل الكثيرون، هل تؤثر المقاطعة على الاقتصاد الفرنسي بالفعل؟ وما مردود ذلك، وهل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على نتيجة مقاطعة فرنسا بسبب الإساءة للرسول وكالة الصحافة المستقلة.

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