2020/10/27 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اكتشف علماء طوكيو للطب وطب الأسنان، أن عصير الطماطم يمكنه تخفيض مستوى ضغط الدم وخطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عصير الطماطم يخفض ضغط الدم وخطر امراض القلب بنسبة 94% وكالة الصحافة المستقلة.

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