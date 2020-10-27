الاقتصاد النيابية: قانون تمويل العجز سيعاد النظر به قبل عرضه للتصويت

2020/10/27 | 14:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، ان قانون تمويل العجز بالرواتب سيعاد النظر به قبل عرضه للتصويت، فيما بينت ان الجلسات المقبلة ستخلوا من قانون تمويل العجز.

وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الحكومة تحتاج ٣ ترليون شهريا لتأمين الرواتب حيث اجمالي المبالغ لثلاثة اشهر هو ٩ ترليون دينار فقط”، لافتا الى ان “قانون تمويل العجز لا يمكن تمريره بالصورة الحالية حيث ان المبالغ التي طلبتها الحكومة هي ٤١ ترليون دينار وهذا امر مبالغ به”.

واضاف ان “القانون سيتم اعادة النظر به قبل عرضه للتصويت والقراءة الثانية”، مبينا ان “جدول اعمال الجلسات المقبلة ستكون خالية من قانون تمويل العجز المالي”.

واكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، قانون الاقتراض او تمويل العجز المالي يحتوي على مبالغ كبيرة لا يمكن التصويت عليها داخل مجلس النواب.



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