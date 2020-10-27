2020/10/27 | 14:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عند محاولة إيجاد طرق للعيش بصحة أفضل وإبطاء عملية الشيخوخة، يجب على المرء أن ينظر إلى البلدان الأخرى التي يتمتع أفرادها بأعمار مديدة ورائعة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشروب يفضله اليابانيون يقي من السكري والسرطان والسمنة ويمد في العمر! وكالة الصحافة المستقلة.

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