مصور:مقتل وزير الشباب والرياضة اليمني وسط صنعاء ووزارة الداخلية تتهم التحالف السعودي باغتياله

2020/10/27 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل وزير الشباب والرياضة اليمني، حسن

زيد، الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين

في العاصمة اليمنية صنعاء، وفق مسؤول

حوثي.

وأعلن أسامة ساري، وكيل وزارة الشباب

والرياضة)، عبر حسابه على “فيسبوك” ان

اغتيال“زيد

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