مناطق عراقية تسجل أعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ تفشي الوباء

2020/10/27 | 14:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان تشخيص قرابة 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية يسجلها الاقليم منذ تفشي الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها اجرت 7054 فحصاً جديداً بواقع: 2711 أربيل، 772 السليمانية، 3219 دهوك، 65 حلبجة، 225 كرميان، 62 رابرين.

واضافت انها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 1597 إصابة جديدة بالفيروس وعلى هذا النحو: 703 أربيل، 169 السليمانية، 651 دهوك، 28 حلبجة، 34 كرميان، 12 رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 475 مصابا وكالاتي: 105 أربيل، 4 السليمانية، 303 دهوك، 23 حلبجة، 35 كرميان، 5 رابرين، مشيرا الى وفاة 24 مصابا وكما يأتي: 2 اربيل ، 8 السليمانية، 5 دهوك، 2 حلبجة ، 2 كرميان، 5 رابرين.

وتابع البيان ان إجمالي اعداد الإصابات منذ انتشار الوباء في الاقليم ولغاية الآن وصل الى 71752 مصابا اكتسب من بينهم 40909 الشفاء التام بينما ما يزال 28482 قيد العلاج توفي 2361 مصابا.

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