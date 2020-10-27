إعادة فتح المنطقة الخضراء أمام حركة السير

2020/10/27 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، بإصدار قرار من الجهات المختصة بفتح المنطقة الخضراء أمام حركة سير المواطنين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "اعتبارا من يوم غد الأربعاء، يتم إعادة فتح المنطقة الخضراء أمام حركة سير المواطنين من الـ 6 صباحاً ولغاية الـ 5 مساءً".

وأشار إلى أن "إعادة فتح المنطقة سيكون من الجسر المعلق باتجاه شارع المطار، وبالعكس".

وأغلقت المنطقة الخضراء التي يوجد بها أغلب السياسيين، وأغلب الدوائر الرسمية الحكومية، بما فيها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، بعد انطلاق تظاهرات في العاصمة بغداد، خشيةً من دخول المتظاهرين إلى المنطقة.

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