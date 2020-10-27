ارتفاع قياسي لاصابات كورونا في كردستان خلال 24 ساعة

2020/10/27 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، تسجيل ارتفاع قياسي لاصابات فيروس كورونا في الإقليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في إقليم كردستان سجلت 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ووفقاً لبيان صحة الاقليم، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، فقد "توزعت الإصابات الجديدة في كل من، اربيل 703، السليمانية 196، دهوك 651، حلبجة 28، كرميان 34، رابرين 12".كما اكتسب 475 من المصابين، الشفاء، بواقع، أربيل 105، السليمانية 4، دهوك 303، حلبجة 23، كرميان 35، رابرين 5.وتوفي 24 من المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع، اربيل 2، السليمانية 8، حلبجة 2، دهوك 5، كرميان 2، رابرين 5.

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، إلى 71 ألفاً و752، شفي منهم 40 ألفاً و909، ولا يزال 28 ألفاً و482 يتلقون العلاج، عدا عن وفاة 2361.

وفي وقت سابق، دعا وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان، سامان برزنجي، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، جميع مواطني الإقليم إلى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

وقال برزنجي بمؤتمر صحفي عقده في محافظة اربيل ، إن "من الاسباب المهمة لزيادة اعداد الوفيات بكورونا هو إهمال المصابين لصحتهم وعدم مراجعة المستشفيات".وأضاف برزنجي: "ندعو جميع المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى مراجعة المستشفيات بأسرع وقت، لأن المراجعة عند انتشار الفايروس وفي المراحل الاخيرة لن تفيد، أو ستكون مراحل العلاج طويلة جداً".

وتابع قائلاً: "لكي نقلل نسبة الوفيات، نحتاج إلى مساعدة المواطنين والتعاون مع الفرق الطبية ومراجعة الأطباء، حتى وإن تلقى المصاب العلاج داخل المنزل، فيجب أن يكون ذلك العلاج تحت الإشراف الطبي".

وأشار إلى أن "السيطرة على سرعة انتشار فيروس كورونا تعتمد على التزام المواطنين بالتعليمات الصحية ووضع الكمامات والابتعاد عن التجمعات"، لافتاً إلى أن "إقليم كوردستان يمر بمرحلة خطيرة، وخاصة مع الدخول في فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء".

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