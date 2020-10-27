نجاح زيارة ذكرى استشهاد الإمام العسكري {ع} بمشاركة خمسة ملايين زائر

2020/10/27 | 14:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات سامراء نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع).

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