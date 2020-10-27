التطبيعية تحدد موعد دورة الإشراف النسوية

2020/10/27 | 14:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددتْ الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي موعد دورة الاشراف النسوية الاولى بالتعاون بين اللجنة النسوية ولجنة الحكام.

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