مهند علي يتوهج في الدوري القطري

2020/10/27 | 15:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – يعيش العراقي مهند علي، نجم فريق السيلية، أوقاتا رائعة حاليا في الدوري القطري للنجوم، حيث يعتلي صدارة ترتيب الهدافين.



وسجل مهند علي 5 أهداف في 3 مباريات بالموسم الحالي من الدوري القطري، بواقع هدف في التعادل 1-1 مع الريان، وهدفي الفوز 2-0 على الخريطيات، وهدفين في الفوز 4-2 على الغرافة.



وبجانب تسجيله ثنائية […]

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