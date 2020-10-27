نواب كركوك يعقدون اجتماعا للاتفاق بشأن الدوائر الانتخابية

2020/10/27 | 15:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية ان الخلاف بشأن الدوائر الانتخابية في كركوك يكمن في عدم الاتفاق على آلية هذه الدوائر والمناطق الانتخابية، فيما كشفت عن اجتماع لاعضاء المجلس عن محافظة كركوك للتوصل الى اتفاق بينهم.

وقالت عضو اللجنة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ألماس فاضل في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء 27/10/2020، ان لب الخلاف هو عدم الاتفاق على آلية احتساب الدوائر الانتخابية والمناطق الانتخابية وضمن نواح الى اقضية في كركوك.

وأضافت النائب الماس فاضل انه لابد من الاتفاق على الدوائر الانتخابية في كركوك قبل يوم الاربعاء للتصويت عليها في جلسة مجلس النواب في يومها، مشيرة الى ان ممثلي محافظة كركوك في مجلس النواب سيعقدون اجتماعا اليوم للتوصل الى اتفاق بشأن الدوائر الانتخابية.

هذا وكانت قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك الى يوم الاربعاء المقبل، وذلك خلال جلسة مساء أمس الاثنين للتصويت على الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى، حيث انهى التصويت على الدوائر في نينوى فيما قرر تأجيل التصويت على الدوائر في كركوك ليوم غد الاربعاء.

يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدها يوم السبت 24/10/2020، على نظام الدوائر الانتخابية في 16 محافظة فيما اجل التصويت على الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى لمدة 48 ساعة.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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