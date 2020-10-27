"اتفاق دفاع تاريخي" بين واشنطن ونيودلهي

2020/10/27 | 15:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت الولايات المتحدة والهند تأكيد علاقتهما الدفاعية والأمنية، من خلال توقيعهما، اليوم الثلاثاء، اتفاقية دفاعية تاريخية، في خطوة توجّه فيها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، رسالة قوية للصين، قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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