2020/10/27 | 15:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق اندلع في شركة مصافي الوسط.وقال الناطق بإسم الوزارة عاصم جهاد وفقاً لما جاء بوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "فرق السلامة والاطفاء في شركة مصافي الوسط والجهات الساندة تمكنت من اخماد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط العراقية: حريق شركة مصافي الوسط دون أضرار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط العراقية: حريق شركة مصافي الوسط دون أضرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).