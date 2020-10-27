السكرتير العسكري للقائد العام: فتح المنطقة الخضراء أمام حركة السير

2020/10/27 | 15:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن الفريق محمد البياتي السكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن فتح المنطقة الخضراء لساعات محددة.





وقال البياتي في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (27 تشرين الاول 2020)، أنه "تقرر اعادة فتح المنطقة الخضراء امام حركة سير المواطنين من الـ6 صباحا ولغاية 5 مساء "، مبينا ان "اعادة فتح المنطقة يكون من المعلق باتجاه شارع المطار وبالعكس".

ونفذت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، حملات تنظيف لجانب الرصافة من جسر الجمهورية في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (27 تشرين الاول 2020)، أنه "بالتنسيق مع كوادر امانة العاصمة قيادة عمليات بغداد توعز وتشرف على عمليات التنظيف على جسر الجمهورية من جانب الرصافة".

ونفذت الحملة بالتزامن مع معلومات أشارت إلى وجود نية لفتح الجسر الذي يشهد اعتصامات للمتظاهرين منذ أكثر من عام.

واصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، امراً بشأن الطرق المغلقة في العاصمة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (27 تشرين الاول 2020)، أنه تم "الايعاز بفتح جسر السنك والطرق المغلقة الاخرى على خلفية التظاهرات الأخيرة".

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