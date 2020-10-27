2020/10/27 | 15:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 4510 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.



وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، انه “تم تسجيل 4510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن تسجيل 3488 حالة شفاء من الوباء”.



وأضافت أن “عدد الوفيات بلغ 53 حالة جديدة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي في العراق : تسجيل 4510 إصابات جديدة بفيروس كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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