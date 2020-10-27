رفع 4 الاف اسم متجاوز على رواتب الاعانة الاجتماعية في محافظة واحدة فقط!

2020/10/27 | 15:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت دائرة شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة ذي قار عن استكمال رفع اكثر من 4000 أسم متجاوز على اعانات شبكة الحماية الاجتماعية واسترجاع اكثر من 560 مليون دينار.

وقال مدير الدائرة نوفل الموزان في تصريحات صحفية، ان هذه الاجراءات تمت خلال شهرين من منتصف اب الماضي لغاية منتصف تشرين الاول الجاري فيما تستمر الدائرة باجراءات اكمال رفع اسماء المتجاوزين بشكل كامل.

واشار الى ان اغلب المتجاوزين هم من الموظفين المدنيين في دوائر مختلفة وكذلك العسكريين والامنيين، موضحا ان الاجراءات القانونية المعمول بها تتمثل بتزويد المتجاوزين بكتاب رسمي الى دوائرهم لتأكيد مباشرتهم فيها والعمل على اكمال براءة الذمة بعد استرجاع المبالغ التي بذمتهم.

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