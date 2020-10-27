بالارقام … الاردن يسجل انخفاضاً بالتعافي من فيروس كورونا بنسبة 13%

2020/10/27 | 15:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- مع ازدياد معدلات الاصابة اليومية في الاردن، شهد شهدت المملكة انخفاضاً بنسبة التعافي من فيروس كورونا لتصل إلى 13.6% من أجمالي الاصابات.



وتبقى في البلاد 46,923 حالة نشطة من أصل 55,055 إصابة تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء، بزيادة 2337 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.



وحسب بيانات الوزارة، فقد توفي 39 شخصا بسبب فيروس […]

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