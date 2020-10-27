2020/10/27 | 15:10 - المصدر: عين العراق

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مصرف النهرين يطلق سلف شراء عقار للموظفين الموطنة رواتبهم بواقع 150 مليون دينار

اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الثلاثاء، عن اطلاق سلف شراء العقار للموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا وبواقع 150 مليون دينار.

وقال المصرف في بيان له ، انه “تم اطلاق سلف شراء العقار للموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا بواقع 150 مليون دينار”.

واضاف ان “ضوابط خدمة شراء العقار للموطنة رواتبهم لدى المصرف تتضمن يكون الحد الاعلى لمبلغ التمويل150 مليون دينار و الحد الاعلى لمدة السداد٢٠ سنة “، مشيرا الى ان ” مقدار الربح ٣% سنويا، ولا يجوز منح التمويل لحالات البيع بين الزوج و الزوجة”.

واوضح المصرف في بيانه انه “لايتطلب تقديم كفيل اذا كان مبلغ التمويل اقل من (٤٠) اربعون مليون دينار اما في حالة زيادة المبلغ عن ذلك ولغاية (٧٥) يتطلب تقديم كفيل واحد ويطالب بتقديم كفيلين في حالة زيادة المبلغ عن (٧٥) و لغاية (١٥٠) ” .

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