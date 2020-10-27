العمليات المشتركة: القبض على ثلاثة إرهابيين مسؤولين عن استهداف القوات الأمنية في كركوك

2020/10/27 | 15:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت قيادة العمليات المشتركة،اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة إرهابيين مسؤولين عن استهداف القوات الأمنية في كركوك.

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