فرص العمل في زاوية ضيقة مع كثرة البطالة في بعشيقة وبحزاني

2020/10/27 | 15:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر في الآونة الاخيرة هبوط في توفير فرص العمل للشباب مع كثرة العمال والخريجين الباحثين عن عمل، بالاخص بعد تفشي وباء كورونا، ومع تخرج الطلبة من الكليات والمعاهد والمدارس، يبحثون عن عمل بلا جدوى.“سايمون” وهو خريج كلية ومعهد من جامعة دهوك، قالت لــ “ايزيدي 24″، “بعد تخرجي من كلية آداب …

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