المالكي يتلقى دعوة من السفير الروسي في بغداد لزيارة موسكو

2020/10/27 | 15:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تلقى رئيس ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، دعوة من السفير الروسي في بغداد لزيارة موسكو، فيما وعد الاخير بتلبيتها قريبا.

وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ماكسيم ماكسيموف”.

واضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا التي تشهدها المنطقة، وسبل التعاون المشترك بين العراق وروسيا من اجل تحقيق الاستقرار”.

وشدد المالكي بحسب البيان على “ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات”، مبينا ان “ العراق مقبل على انتخابات مبكرة مفصلية ومهمة مما يستدعي تحقيق كل مستلزمات انجاحها وتهيئة الاجواء المناسبة بأجرائها في موعدها المحدد”.

من جانبه اكد السفير الروسي ماكسيم ماكسيموف على دور العراق المتوازن في صناعة السلام بالمنطقة، منوها عن الدعوة الموجهة الى العراق للمشاركة في المؤتمر الذي دعت له روسيا للدول المجاورة لسوريا في منتصف الشهر القادم والذي يهدف الى تحقيق الاستقرار وعودة اللاجئين السوريين”.

وسلم السفير الروسي للمالكي بحسب البيان دعوة رسمية لزيارة موسكو، فيما وعد رئيس ائتلاف دولة القانون بتلبية الدعوة”.انتهى25و

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